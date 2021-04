Buone notizie per lo scrittore Valerio Massimo Manfredi rimasto intossicato lo scorso febbraio nella sua casa di Roma.

Valerio Massimo Manfredi sta meglio: lo scrittore è uscito dall’ospedale

A riportare la notizia è il Resto del Carlino che sottolinea come lo scrittore è tornato nella sua abitazione nel modenese dove passerà tutta la convalescenza.

Manfredi era ricoverato in uno dei nosocomi di Grosseto, in camera iperbarica, e poi è stato trasferito in un ospedale di Modena. Un calvario durato diverso tempo che, fortunatamente, ha avuto un lieto fine. Dopo il risveglio dal coma, l’uscita definitiva dagli ospedali.