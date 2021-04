Poste Italiane è di nuovo operativa nella distribuzione dei vaccini nel Lazio. Sono infatti in consegna, sabato 3 aprile, tramite il corriere dell’azienda, SDA Express Courier, 8000 dosi del vaccino AstraZeneca destinate all’Ospedale dei Castelli ad Ariccia, a Roma. Nelle scorse settimane nel Lazio Poste Italiane si era già occupata della consegna del vaccino Moderna.

Gli speciali furgoni, dotati di celle refrigerate adatte a garantire la catena del freddo, partiranno dall’aeroporto militare di Pratica di Mare, nei pressi di Roma, per la distribuzione alle regioni del vaccino.

Il corriere Sda in questi giorni è a lavoro con 30 furgoni per consegnare 822mila dosi di vaccino AstraZeneca in tutta Italia. Oltre all’Abruzzo, i mezzi sono in consegna in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio, per un totale di 3 milioni e 110 mila dosi recapitate dall’inizio delle attività a sostegno della campagna vaccinale.

