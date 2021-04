È stato proclamato per la giornata di sabato 3 aprile il lutto cittadino a seguito della scomparsa di Angelo Coletta, consigliere comunale dal 2018.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono alla famiglia il cordoglio per la perdita di un amico e un uomo che ha dedicato la sua vita alla nostra cittadina in diversi ambiti, da quello associativo, sportivo, parrocchiale e da ultimo in Consiglio comunale.