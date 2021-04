Roma. 4 gli esercizi commerciali controllati dalla Polizia di Stato per il rispetto delle vigenti normative anti COVID 19 nella zona di competenza del XI Distretto San Paolo.

I fatti avvenuti a Portuense e Marconi

4 gli esercizi commerciali, due dei quali chiusi e sanzionati, durante i controlli da parte degli agenti della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset.

Il primo ad essere controllato, un circolo privato situato in zona Marconi: al suo interno sono state trovate ed identificate alcune persone che stavano giocando a biliardo, a carte e consumando bevande alcoliche; per tale motivo sono stati apposti i sigilli per la durata di 5 giorni.

In via Gaudenzo Fantoli, zona Portuense, i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale con l’immediata chiusura per 5 giorni in violazione del D.L. 25.03.2021 e successive modifiche nonché per la violazione dell’Ordinanza di Roma Capitale avendo permesso di consumare bevande alcoliche agli avventori.

Durante i controlli sono state contestate 6 sanzioni amministrative in violazione di vari articoli della normativa Anti COVID 19 – sanzioni che ammontano a circa 3 mila euro in contanti.

Infine i poliziotti hanno identificato 27 persone.