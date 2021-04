Alle ore 11:20 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma inviava due squadre operative, la 5A del distaccamento di Montelibretti e la 31A del distaccamento di Campagnano, per incidente stradale che ha coinvolto 5 autovetture a Morlupo in via Flaminia km 31.200.

Brutto incidente su via Flaminia: bambina in ospedale

I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno estratto una persona dalle lamiere ed elitrasportata all’ospedale gemelli dal personale sanitario.

Una bambina è stata trasportata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù per controlli, mentre le alte persone coinvolte sono state medicate e soccorse sul posto.