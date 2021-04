Colli Albani, rubano gioielli in un appartamento: nei guai 2 nomadi

2 ragazze nomadi N.G. e N.P. entrambe diciottenni, con precedenti di Polizia, sono state arrestate dagli uomini del commissariato Appio per rapina impropria e furto in appartamento.

Ecco tutti i dettagli

Una terza, minorenne, è stata denunciata per furto. Le tre sono state colte in flagranza di reato mentre tentavano di svaligiare alcuni appartamenti dello stabile in via Arrigo Davila, frangente in cui hanno anche spintonato una poliziotta fuori dal servizio intervenuta in quanto abita li.

All’atto della perquisizione sono state trovate in possesso di gioielli risultati rubati poco prima in un appartamento in via Ludovico Pastor.