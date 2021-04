Che Comodo, il delivery che arriva dove gli altri non arrivano

Si chiama Che Comodo ed è pronto a consegnare il tuo piatto preferito sotto casa. Questo nuovo servizio di consegne a domicilio nasce con un occhio di riguardo per i piccoli centri urbani, per i borghi di tante zone d’Italia e per le cittadine di provincia. E da oggi, anche nel nostro territorio, si potrà rimanere comodamente seduti sul divano, smartphone alla mano e scegliere da quale ristorante ordinare la cena. Basta scaricare l’app, al resto pensa Che Comodo.

Scarica l’app di Che Comodo da Play store e App store

Grazie a una navigazione intuitiva, l’app di Che Comodo permette ai visitatori di selezionare facilmente ristoranti, pizzerie e bistrot. Colleferro, Artena, Valmontone, Labico, Anagni, Alatri, Ferentino: sono tante le realtà delle province di Roma e Frosinone servite da Che Comodo. Ma non è tutto: su Che Comodo puoi trovare anche molte botteghe e piccoli alimentari. Il tuo negozio dove abitualmente fai la spesa! Scaricando l’app (disponibile su Play store e App store) o visitando il sito checomodo.it potrai ordinare i prodotti del giorno, le produzioni di qualità e a chilometro zero. L’ alimentari di fiducia, il panificio del paese e i migliori pub della zona. Che Comodo, anche in questo periodo di restrizioni e di lontananza dai luoghi che abitualmente frequentiamo, porta a casa il valore del territorio, in sicurezza, senza lasciare indietro nessuno, restando comodi nella propria abitazione.

Perché scegliere Che Comodo

I servizi di food delivery sono da diversi anni una realtà consolidata in tante grandi città italiane. Le piattaforme online di grandi gruppi multinazionali coprono la quasi totalità delle nostre metropoli, e i colossi dell’e-commerce e della logistica hanno già annunciato la loro discesa in campo nelle consegne a domicilio di cibo, farmaci e di altri beni di uso quotidiano. Un interesse che muove verso i grandi centri, prendendo a volte poco in considerazione il ruolo di chi quotidianamente con la sua realtà commerciali contribuisce a rendere vivo e migliore un quartiere.

in generale, a restare fuori da questi servizi sono i cittadini della provincia, gli abitanti dei piccoli comuni, le persone che non abitano nelle grandi città. Tuttavia, ricevere un pranzo o una cena sfogliando online i menù dei locali che animano i piccoli centri può diventare una consuetudine anche dalle nostre parti. Che Comodo nasce proprio per servire i comuni medio-piccoli, andando incontro al tessuto commerciale delle realtà in cui opera. Scaricare l’app di Che Comodo vuol dire scegliere un servizio attento al territorio e ai lavoratori di tutta la filiera: dal commerciante fino a chi consegna l’ordine. Consegnare un ordine vuol dire portare a casa dei clienti l’impegno di tante persone. Un impegno che va riconosciuto e valorizzato: le realtà commerciali che decidono di camminare insieme a Che Comodo hanno al loro fianco una figura in grado di potenziare il loro business e capace di aiutarle ad avere visibilità sul territorio.

Scegliere Che Comodo vuol dire anche poter fare affidamento su un servizio clienti, disponibile sia per i ristoratori sia per chi ordina. Il trasporto avviene attraverso borse termiche che garantiscono igiene, integrità e freschezza dei prodotti. Portare il tuo ristorante preferito a casa come servizio, la soddisfazione di chi ci sceglie come obiettivo. Resta soltanto da decidere cosa ordinare stasera: ora c’è Che Comodo, il delivery che arriva dove gli altri non arrivano.