Traslocare con serenità affidandosi ad un’impresa specializzata

Un trasloco è un lavoro piuttosto impegnativo, al di là delle operazioni di trasporto è necessario anche procedere con una perfetta organizzazione, dall’imballaggio di mobili e oggetti, allo smaltimento dei materiali non utilizzabili.

Rivolgersi ad un’impresa specializzata è quindi la soluzione più adatta ad affrontare questo tipo di situazione ed evitare errori e dimenticanze. Infatti, occorre considerare che quando si pianifica un trasloco, il lavoro da effettuare è piuttosto complesso, e include anche la necessità di ottenere permessi e autorizzazioni, di avere a disposizione automezzi idonei e accessori per la movimentazione di mobili e oggetti e di terminare tutto entro tempi molto brevi.

L’impresa www.losstraslochi.it offre un servizio completo e accurato di traslochi per privati e aziende, personalizzando il servizio in base alle specifiche esigenze e alle caratteristiche del trasporto da effettuare.

Si può avere un’idea piuttosto precisa del costo del proprio trasloco richiedendo un preventivo, sia attraverso l’uso del form online, indicando con esattezza tutti i dati richiesti, sia contattando l’impresa tramite il numero verde. Il costo del trasloco varia in base a numerose variabili, tuttavia è possibile personalizzare il servizio e risparmiare, affidandosi ovviamente ad un’impresa competente e qualificata.

I traslochi non sono tutti uguali, le modalità di lavoro e la pianificazione variano in base al volume di mobili e oggetti da movimentare, alla distanza tra la sede di partenza e quella di destinazione, al livello di altezza a cui si trovano entrambi gli appartamenti, alla posizione della strada e così via.

Dallo studio delle varie informazioni, o eventualmente da un sopralluogo effettuato personalmente, i tecnici dell’impresa sono in grado di stabilire il costo del trasloco, tenendo conto dei mezzi di trasporto e degli accessori necessari per portarlo a termine.

Traslochi completi per ambienti residenziali e uffici

Il servizio di traslochi si rivolge sia ad aziende che a privati e, in base alla situazione, può includere diverse opzioni. Nel caso di un piccolo trasloco, un monolocale o una stanza condivisa, è possibile richiedere semplicemente un furgone a noleggio e la fornitura dei materiali da imballaggio. Questo servizio è ideale anche per trasportare un oggetto ingombrante, un mobile, un elettrodomestico o altro.

Quando invece la quantità di mobili da movimentare è consistente, diventa necessario affidarsi ad un team di professionisti, in grado sia di organizzare il trasloco, sia di procedere fisicamente allo smontaggio e imballaggio di mobili e complementi, sia di provvedere alla richiesta di permessi e autorizzazioni, necessari per occupare la strada e predisporre, se necessario, gru e piattaforme.

Qualora la struttura di destinazione non fosse ancora del tutto pronta, è possibile ricorrere al servizio di custodia di mobili e oggetti presso un magazzino custodito e sicuro.

Sgombero di ambienti e smaltimento

Oltre al trasloco completo, è possibile contattare l’impresa anche per lo sgombero di cantine, soffitte, appartamenti disabitati, magazzini e altro, con relativo ritiro, trasporto e smaltimento degli oggetti e dei materiali non utilizzabili in discariche autorizzate. Lo smaltimento può essere richiesto anche in fase di trasloco, sia per gli oggetti non più utili che per il materiale da imballaggio.