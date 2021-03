Covid-19, misure più stringenti dal 7 aprile: niente zone gialle in tutta Italia?

Misure anti contagio ancora più restrittive dal 7 aprile 2021 fino a fine mese. Altra novità importante: niente zone gialle in tutta Italia. Le zone saranno arancioni o rosse.

Il DPCM, entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2021, è pronto ad essere prorogato. Novità importanti arrivano direttamente dal Consiglio dei Ministri che, salvo sorprese, dovrebbe togliere la zona gialla. Questo vuol dire che, in Italia, dal 7 aprile ci saranno misure più rigide e le zone saranno arancioni o rosse.

Non solo misure anti contagio. Difatti il provvedimento conterrà anche lo scudo penale per i vaccinatori, l’obbligo di vaccino per il personale sanitario e le regole per i concorsi pubblici.

Vedremo se, nelle prossime ore, si avrà l’ufficialità.