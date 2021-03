Un sinistro spaventoso dove ha perso la vita una donna. È successo tutto nella giornata di oggi, mercoledì 31 marzo 2021, a Pomezia.

Pomezia, brutto incidente: muore una donna di 65 anni

Il fattaccio è avvenuto in via Monte D’Oro, a Pomezia. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che due auto, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato molto violento tanto che una donna di 65 anni è morta sul colpo mentre l’altro automobilista sarebbe rimasto gravemente ferito e trasportato presso uno dei nosocomi più vicini.

Sul posto ambulanze del 118, un’eliambulanza, i vigili del fuoco di Pomezia, i carabinieri e la polizia locale. La strada, in quel tratto, è stata lungamente chiusa per consentire al personale autorizzato di effettuare i classici rilievi del caso.