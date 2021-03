Frosinone. Denunciati un uomo e una donna: ecco perché

Nei giorni appena trascorsi durante i servizi di controllo del territorio il personale della Questura di Frosinone ha denunciato una donna per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone e un uomo per violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale.

Frosinone, denunciati un uomo e una donna

Durante il normale pattugliamento gli operatori della Volante hanno fermato ed identificato due donne di etnia rom che chiedevano con insistenza denaro ai conducenti delle autovetture ferme al semaforo rosso. Da accertamenti effettuati, una delle due aveva a suo carico la misura del Foglio Di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone ed è stata denunciata in quanto inottemperante, mentre all’altra donna è stato notificato il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone.

In tarda serata, invece, gli agenti della squadra Volante hanno notato un’autovettura con tre persone a bordo, il cui conducente alla loro vista aumentava la velocità. Raggiunto immediatamente dai poliziotti, è stato fermato per procedere al controllo del veicolo e dei suoi occupanti, tutti e tre noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. In particolare uno di loro risultava sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con il divieto di rincasare dopo le 21:00 ed è stato denunciato per inosservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale.