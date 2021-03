Sono iniziate questa mattina, da parte degli agenti della Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano, insieme al Commissariato la Romanina della Polizia di Stato, le operazioni per liberare un’area verde in Via Pasquale Stabilini, nel quartiere di Cinecittà Est: sul terreno di proprietà pubblica era presente un insediamento abusivo costituito da alcune baracche che si trovavano a ridosso di una scuola e del Grande Raccordo Anulare.

Cinecittà Est, liberata area verde da insediamento abusivo

Grazie all’ausilio di Ama sono stati rimossi gli alloggi di fortuna e al momento sono in corso gli interventi di pulizia dalla grande quantità di rifiuti.

Fermate 4 persone, nei confronti delle quali sono state avviate le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito. Al momento i presenti hanno rifiutato l’assistenza alloggiativa.

Le operazioni sono tuttora in corso; pertanto potrebbero seguire aggiornamenti.