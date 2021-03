Settecamini. Blitz antidroga dei Carabinieri: arrestato pusher 28enne

I Carabinieri della Stazione di Settecamini hanno arrestato un 28enne, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Settecamini, arrestato pusher 28enne

Dopo la maxi operazione “Limes”, non si placa l’attenzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della periferia Est di Roma.

Nella giornata di ieri, infatti, un blitz dei Carabinieri della Stazione di Settecamini ha consentito di togliere dal “mercato” illegale ben 600 grammi di hashish puro che avrebbero fruttato oltre 7000 euro.

Il 28enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine non ha saputo dare alcuna spiegazione alla presenza del “fumo” all’interno della sua abitazione così come non ha saputo giustificare la presenza del classico “kit dello spacciatore” all’interno del suo appartamento; infatti, insieme alla sostanza stupefacente, sono stati sequestrati una macchina per sottovuoto e vari contenitori in plastica per la distribuzione al dettaglio.

Per lui sono scattate le manette e, messo a disposizione della Procura di Roma, a seguito del giudizio di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Foto di repertorio