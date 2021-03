Domani, mercoledì 31 marzo 2021, il mercato settimanale di Anagni si svolgerà regolarmente. Di seguito, l’ordinanza e le dichiarazioni del sindaco Natalia.

Anagni, domani il mercato si svolgerà regolarmente

Mercoledì 31 marzo il mercato settimanale di Anagni si svolgerà regolarmente grazie all’ordinanza firmata dal Sindaco Daniele Natalia.

A renderlo noto è lo stesso primo cittadino che dichiara: “Ho emanato un’Ordinanza per permettere lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, per prodotti alimentari, non alimentari ed agricoli, secondo la vigente normativa.

Mercoledì 31 marzo si svolgerà quindi regolarmente il mercato ad Anagni. Insieme all’Assessore al Commercio Carlo Marino abbiamo già avuto modo di dire nella riunione con i rappresentanti degli ambulanti, che l’amministrazione è a lavoro per riformare, modernizzandolo, il commercio su aree pubbliche ad Anagni. L’idea è quella di fare del centro storico il luogo dei mercati di prodotti tipici, a chilometro zero e delle eccellenze locali e, contemporaneamente, quella di fornire agli ambulanti ed ai cittadini un’area confacente e soprattutto dotata di migliori servizi per svolgere queste attività”.

In galleria, il testo dell’ordinanza

Foto di repertorio