Concorsi MEF 2021: in arrivo 570 posti di lavoro

In arrivo nuovi concorsi al MEF. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze bandirà presto nuove selezioni per reclutare ben 570 risorse, che saranno assunte con contratto a tempo indeterminato. Ecco tutti i dettagli riportati da Circuito Lavoro.

Concorsi MEF 2021: i bandi in arrivo

Nuove assunzioni in arrivo per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il MEF ha infatti ricevuto l’autorizzazione a bandire nuove procedure concorsuali per l’assunzione di 570 risorse. Il reclutamento di nuovo personale ha l’obiettivo di rafforzare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini. Non solo, l’assunzione di nuove risorse avrà anche lo scopo di rendere più efficienti uffici e strutture della giustizia tributaria e le relative funzioni, anche in materia di sicurezza.

I posti disponibili saranno così suddivisi:

350 unità di Area III , posizione economica F1;

, posizione economica F1; 20 unità di Area III, posizione economica F1, da destinare al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

posizione economica F1, da destinare al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 100 unità di Area II, posizione economica F2 (da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato);

posizione economica F2 (da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato); 100 unità di Area III, posizione economica F1. In particolare 60 saranno destinati alle commissioni tributarie e 40 al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi.

Per partecipare ai concorsi bisognerà essere in possesso di una sere di requisiti generali e altri più specifici, che varieranno in base al profilo per cui si intenderà candidarsi. In ogni caso, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma o della laurea. Per conoscere ulteriori dettagli relativi ai requisiti necessari e alle prove da sostenere, bisognerà attendere la pubblicazione dei rispettivi bandi. Ulteriori aggiornamenti sui concorsi pubblici sono invece disponibili a questa pagina.

Come candidarsi

Quando i bandi saranno pubblicati, tutti i candidati potranno procedere con l’invio della domanda di partecipazione. La documentazione dovrà essere presentata tramite procedura telematica, direttamente sul sito ufficiale del MEF, nella sezione dedicati ai concorsi pubblici.

Fonte: Circuito Lavoro