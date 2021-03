“Da oggi e per tutto il mese di aprile, gli studenti delle scuole superiori possono fare il tampone rapido gratis e senza prescrizione medica prenotandosi online nella rete dei drive in del Lazio. Continua Scuola Sicura, un modo per tornare in classe aumentando la sicurezza” – lo dichiara il Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti su Facebook. Di seguito, il link per prenotarsi.

https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home?fbclid=IwAR3EGbM6WgF4pCH9WOGFEv9vQpR5SldWWwukLg9ymVBgf5N5jBW7O5Ha32M