Gli Agenti del commissariato Romanina e della Sezione Volanti sono stati inviati in via Largo Alfonso Favino per la segnalazione da parte di una condomina di forti rumori provenienti da un pianerottolo nel condominio.

Ecco cosa è successo

Gli agenti giunti sul posto hanno sorpreso 2 uomini che uscivano da un portone. Solo uno dei due uomini A. L. cittadino georgiano di 31 anni è stato bloccato e arrestato per tentato furto in appartamento mentre l’altro soggetto è riuscito a fuggire. L’uomo è stato associato presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa di rito direttissimo.

Trattazione a cura del commissariato Romanina.