L’ora legale ha appena fatto il suo ingresso e in tutta Italia ci saranno lunghe giornate di primavera ad accompagnare questa parte finale del mese di marzo. Cieli sereni e bel tempo caratterizzeranno anche le giornate di lunedì 29 e martedì 30 marzo 2021. Soffermandoci in particolar modo sulle province di Roma e Frosinone, potremo godere di un sole pieno e temperature in lieve aumento, che certificheranno l’ormai avvenuto passaggio alla bella stagione.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 marzo 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 29 marzo:

Notte: Sereno con foschia

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 8° C; max 23° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 30 marzo:

Notte: Sereno con foschia

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 8° C; max 20° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 29 marzo:

Notte: Sereno con foschia

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 7° C; max 22° C. Venti: deboli

Martedì 30 marzo:

Notte: Sereno con foschia

Mattina: Sereno con foschia

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 10° C; max 23° C. Venti: deboli