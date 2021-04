Nuovo bollettino Covid-19 in Ciociaria del 11 aprile 2021

Nella giornata di ieri sono stati fatti 1586 tamponi. I nuovi positivi sono 111.

Abbiamo registrato 4 decessi nelle ultime 24h di residenti in provincia di Frosinone. Un uomo di 88 anni di Fiuggi, una donna di 71 anni di Frosinone, una donna di 86 anni di Veroli e un uomo di 92 anni di Cassino.

I vaccini totali somministrati in Provincia di Frosinone sono 92 mila

Tutti gli over 80 che hanno la prenotazione per il mese di maggio, in queste ore riceveranno l’appuntamento per anticipare la vaccinazione nei prossimi giorni.

Alla fine di aprile tutti gli over 80 della Provincia di Frosinone saranno stati vaccinati

Ci sono timidi segnali di riduzione di ricoveri COVID, ma bisogna mantenere alta la guardia perché i numeri sono di facile rialzo.

Le chiusure sono state efficaci. Ma se ci teniamo a ripartire, vanno tenute tutte le precauzioni di sempre. Il virus è in agguato.