Lotto, Superenalotto, 10eLotto estrazioni di oggi, numeri vincenti 8 aprile 2021. Come avviene ogni martedì, giovedì e sabato, tornano i numeri vincenti delle estrazioni dei principali giochi più amati dagli italiani. A differenza del Million day, la cui invece estrazione avviene ogni giorno, alle 19 (leggi qui l’ultima estrazione del Million Day). Dopo le ore 20, puntuali come sempre, escono i numeri vincenti. Scopriamo quali sono quelli di oggi, Simbolotto compreso.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti estratti oggi, 8 aprile 2021



Il Superenalotto è probabilmente il gioco della lotteria più popolare in Italia, i cui jackpot risultano essere con frequenza fra i più alti in Europa. Tre le estrazioni settimanali: ogni martedì, giovedì e sabato vengono infatti estratti i 6 numeri vincenti, più un numero Jolly e un numero Superstar. Il Jackpot del Superenalotto per questa giornata è di 133.800.000 €.

Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore strettamente connesso al Lotto tradizionale che offre ai giocatori differenti modalità di partecipazione e diverse possibilità di vincita.

Il Simbolotto è invece il nuovo gioco opzionale gratuito associato al Gioco del Lotto, che prevede l’estrazione casuale di 5 simboli.

Le regole prevedono che si possano giocare da uno a dieci numeri compresi tra 1 e 90, partendo da un minimo di 1€ ad un massimo di 200€, con incrementi di 0,50€ per ciascuna delle tre differenti modalità di estrazione.

Saranno molte le persone felici dopo le varie estrazioni? La speranza e l’augurio è che i soldi e le grandi somme vadano a chi veramente ne ha bisogno e sappia farne un uso consapevole, ma soprattutto che se li goda. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo alla scoperta delle combinazioni fortunate e vincenti di stasera. Ecco quali sono stati tutti i numeri estratti poco fa.

Numeri vincenti ultima estrazione Lotto 8 aprile 2021

IN AGGIORNAMENTO

20 numeri vincenti 10eLotto

IN AGGIORNAMENTO

Ultima estrazione Superenalotto

IN AGGIORNAMENTO

Combinazione vincente Simbolotto

IN AGGIORNAMENTO