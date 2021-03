A Boville Ernica, i militari della locale Stazione, nell’ambito di servizio finalizzato al controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 26enne del luogo (già censito per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti).

Lo stesso è stato controllato alla guida di autovettura ed a seguito degli accertamenti è risultato sprovvisto della patente di guida in quanto revocata dalla Prefettura di Frosinone nel 2019.