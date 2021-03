Ferentino, cerca di sfuggire ai controlli prendendo a calci e pugni gli agenti

A Ferentino, i militari della stazione locale, hanno tratto in arresto per “violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale” una 30enne, senza fissa dimora, già censita per reati contro la persona ed il patrimonio.

Ecco cosa è successo

La donna al fine di eludere un controllo e non farsi identificare, aggrediva il personale operante con calci e pugni ma veniva prontamente bloccata. A seguito dell’occorso i militari operanti facevano ricorso alle cure dei sanitari del presidio ambulatoriale di Anagni riportando delle lesioni giudicate guaribili in giorni 3 s.c.

L’arrestata, espletate le formalità di rito è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della Compagnia di Anagni in attesa del rito direttissimo.