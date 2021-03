Didattica a distanza anche per i bambini della scuola dell’infanzia. Con un progetto innovativo, su misura per i bimbi dai 3 ai 6 anni, il Comune di Valmontone ha attivato – per le classi della scuola dell’infanzia comunale dei plessi Maccarecce e San Giudico (attivate dal Comune nel 2015/2016 per far fronte alla domanda crescente della popolazione) – una sorta di “didattica a distanza a misura di bambino”.

L’iniziativa

L’iniziativa, proposta dalla cooperativa Il Melograno onlus che gestisce i servizi scolastici nelle due scuole, ha dato l’opportunità ai piccoli alunni di mantenere un legame con compagni ed insegnanti attraverso le piattaforme di Google Meet, Whatsapp e Facebook, al fine di mantenere i legami e garantire un rientro in classe più sereno.

“il progetto – spiega la delegata alla pubblica istruzione, Laura Mujic – si pone l’obiettivo di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità, il senso di appartenenza ad una comunità e garantire la continuità didattica. I piccoli alunni, infatti, vengono coinvolti a distanza attraverso l’ascolto di audio e videoletture, conattività ludiche ed esperienziali e momenti di socialità, per tutelare la continuità didattica e garantire le relazioni affettive ed educative”.

“E’ un progetto molto bello – aggiunge il sindaco, Alberto Latini – che abbiamo accolto ed autorizzato non solo adesso ma fino alla fine dell’anno scolastico, ogni volta che dovessero essere assunte ancora, dallo Stato o dalla Regione, misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid”.