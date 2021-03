Colleferro. La Protezione Civile dona acqua e mascherine alla ASL Roma 5

La Protezione Civile di Colleferro oggi, 27 marzo 2021, ha donato mascherine e acqua alla ASL Roma 5. Di seguito, il comunicato trasmesso dal Comune di Colleferro.

Colleferro, la Protezione Civile dona mascherine e acqua alla ASL Roma 5

“Oggi sabato 27 Marzo con il Presidente della Protezione civile di Colleferro Pietro Di Vita, il Sindaco Pierluigi Sanna ha consegnato 4 scatoloni da 2000 mascherine chirurgiche ciascuno e 8 confezioni di acqua da 24 bottiglie per un totale di 192 bottiglie, alla Asl Roma 5 presso la sede del Centro vaccinazioni dell’Auditorium Parco della Musica.

Inoltre, sono state consegnati 1 scatolone di mascherine chirurgiche per un totale di 2.000 mascherine alla Polizia e 1 scatolone anche questo contenente 2.000 mascherine all’Associazione Carabinieri in congedo, che effettuano servizio di volontariato presso l’Auditorium, rappresentati questa mattina dal Presidente dell’associazione Tommaso Di Niso.

Ringraziamo vivamente la Protezione Civile ed in particolare il Presidente Pietro Di Vita, per la generosità dimostrata in questa e in molte altre occasioni dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Infatti sin dall’inizio della pandemia da Covid 19, la Protezione civile di Colleferro ed i suoi volontari si sono attivati in supporto dell’Amministrazione comunale, mostrando sempre senso civico ed attenzione per la nostra comunità.

Alla consegna erano inoltre presenti, i dirigenti della Asl Roma 5, il Dott. Cerone e l’Ing. Ferone”, è quanto trasmesso.

Foto di repertorio