Dalle ore 18.20 nel nodo di Roma, il traffico ferroviario è rallentato in prossimità di Roma Casilina a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari che comporta l’obbligo la riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. È in corso un intervento da parte delle Forze dell’Ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario.

Seguiranno aggiornamenti.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 30 minuti.

Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della tua stazione clicca qui.

FONTE: RFI