Emetterò una apposita Ordinanza per sancire quanto detto, anche perché in zona arancione è lasciata facoltà ai sindaci di valutare il da farsi in merito all’apertura delle scuole.

Nonostante il Lazio da lunedì tornerà in zona arancione, abbiamo ritenuto assurdo dover riaprire le scuole per soli tre giorni, anche in virtù del fatto che a Pasqua molte famiglie si riuniranno e i nipoti in età scolare potrebbero rappresentare un “pericolo” per i nonni.

In Provincia di Frosinone il numero dei contagi non è aumentato ma non è nemmeno diminuito, stabilizzandosi su un numero giornaliero che ci spinge alla prudenza” – conclude Natalia.