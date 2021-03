Lazio zona arancione dal 30 marzo: la conferma di Speranza

Lazio in zona arancione da martedì 30 marzo 2021. La conferma arriva dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. A darne l’annuncio è l’Anci su Facebook, ma già da diverso tempo era trapelata la notizia. Per quanto riguarda le scuole, ad esempio, già ieri Rodolfo Lena commentava così su Facebook:

Da lunedì (martedì, N.D.R) nel Lazio, se #zonaarancione, ripartono le scuole in presenza: asili, elementari e medie.

Dopo Pasqua potranno riaprire le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione #scuolasicura