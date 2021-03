Nella giornata di ieri sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto delle illegalità e del traffico degli stupefacenti, con l’impiego di pattuglie della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dell’Unità Cinofila di Nettuno, nel corso dei quali sono state controllate 81 persone e 44 veicoli e sono state denunciate due persone.

Frosinone. La Polizia di Stato intensifica l’attività di controllo del territorio

Nel corso dei servizi, nei pressi dei giardinetti di Piazzale Kambo, prospicente la stazione ferroviaria, una pattuglia della Volante, unitamente all’unità cinofila, ha proceduto al controllo di alcuni cittadini extracomunitari, invitandoli anche a rispettare il distanziamento e ad utilizzare correttamente la mascherina. Uno di loro, un 24enne di origine nigeriana, con tono arrogante e provocatorio iniziava a inveire contro i poliziotti usando parole offensive e minacciose, nel chiaro intento di opporsi al controllo.

Con non poche difficoltà, per evitare il degenerare della situazione, gli agenti hanno bloccato ed accompagnato l’uomo presso gli Uffici della Questura e l’hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In tarda serata, invece, gli agenti della Volante durante il pattugliamento hanno notato un’autovettura con due persone a bordo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia cercando di dileguarsi. Dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno fermato l’auto, procedendo al controllo dei due soggetti che risultavano avere entrambi precedenti in materia di stupefacenti.

Il comportamento nervoso e lo stato di agitazione dei due uomini ha indotto gli operatori ad effettuare una perquisizione, che permetteva di rinvenire all’interno del veicolo un coltello lungo circa 33 cm con lama seghettata. Il conducente dell’auto è stato così denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.