Importanti novità a Roma: al via il progetto per la riqualificazione delle strade del Centro storico via del Tritone e via dei Due Macelli. Il lavoro è finanziato dalla Rinascente e coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici.

Importante opera di riqualificazione a Roma: ecco di cosa si tratta

Un’opera importante che prevede anche una ridefinizione di viabilità condotta dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma. Rifacimento e riqualificazione delle carreggiate e dei marciapiedi con l’ampliamento degli spazi pedonali lungo i fronti commerciali, riorganizzazione dell’intersezione di Largo Tritone con predisposizione alla svolta a sinistra dei mezzi pubblici provenienti da Piazza Barberini, l’adeguamento degli impianti dei pubblici servizi, la riqualificazione del sistema di raccolta delle acque piovane, della segnaletica stradale con nuovi attraversamenti pedonali comprensivi di scivoli per persone con disabilità e percorsi Loges per non vedenti e ipovedenti.

Tutto questo verrà fatto nelle strade del centro storico di via del Tritone e via dei Due Macelli, a Roma. Il progetto, come specificato in precedenza, è stato finanziato dalla Rinascente e coordinato dal Dipartimento dei lavori pubblici.

Grande soddisfazione per la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, la quale ha sottolineato come da sempre l’amministrazione è attenta alla possibilità di partnership con investitori privati al fine di valorizzare ancora di più la città di Roma.

Dello stesso avviso è l’Amministratore Delegato di Rinascente Pierluigi Cocchini. Rispetto e valorizzazione della città sono le parole chiave utilizzate dall’AD per un progetto che è iniziato oltre 15 anni fa, quando vennero avviati i lavori dello straordinario Store di via del Tritone.