La straordinaria macchina della comunanza è in continuo movimento per portare sollievo e vicinanza ai più bisognosi.

Il motore della solidarietà va a pieni giri

Un’iniziativa, l’ennesima, nel solco di quella unità e di quella fratellanza richiamata più volte, e a gran voce, da Papa Francesco.

Un appello di amore che è stato immediatamente raccolto dalle Diocesi di Anagni-Alatri, Palestrina e Tivoli, tutte insieme impegnate, il prossimo 30 Marzo, alle ore 18, presso il Centro Pastorale di Fiuggi, nella distribuzione dei pacchi alimentari. Saranno presenti anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, e il consigliere regionale Sara Battisti.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Banca Centro Lazio, sempre in prima linea con il presidente Amelio Lulli e i membri del CDA. Come accadde qualche mese fa con la consegna di oltre 300 pacchi alimentari ad altrettante persone bisognose, sempre grazie al contributo fondamentale della Banca.

Lo stesso Istituto di credito che contribuì al nuovo acquisto di un mezzo di trasporto in dotazione all’Unitalsi, dono’ circa 200 mila euro a favore degli ospedali di Palestrina e Alatri per l’acquisto di materiale sanitario.

Queste alcune delle tante iniziative avviate durante la pandemia Covid19 a cura della Banca Centro Lazio, a dimostrazione come nel momento del bisogno la macchina della solidarietà corre veramente veloce!

Inoltre è prevista la partecipazione del presidente Unitalsi della diocesi Anagni-Alatri, Piergiorgio Ballini, del vicario generale della diocesi di Anagni-Alatri, don Alberto Ponzi, del sindaco della Città di Fiuggi, Alioska Baccarini, dei direttori delle Caritas delle diocesi di Anagni-Alatri, Palestrina e Tivoli.