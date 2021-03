Nel corso dei quotidiani controlli antidegrado e mirati alla verifica per il rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno denunciato un 21enne per danneggiamento aggravato e un 33enne per ricettazione, identificato 20 persone, 10 delle quali sono state sanzionate per violazioni amministrative.

I dettagli

Le attività dei Carabinieri hanno interessato tutta l’area di piazza Vittorio Emanuele II e le vie limitrofe.

Nel pomeriggio, i militari hanno individuato e sanzionato sei persone perché trovate senza mascherina, due per ubriachezza molesta, due per bivacco ed infine hanno redatto due ordini di allontanamento per violazioni al regolamento di polizia urbana del Comune di Roma. In totale sono state elevate multe per 2.900 euro.

Gli stessi Carabinieri hanno anche denunciato un 33enne del Camerun, senza fissa dimora, con l’accusa di ricettazione. L’uomo è stato fermato per un controllo mentre camminava in via Ricasoli. I Carabinieri lo hanno trovato in possesso di uno smartphone risultato rubato lo scorso 20 dicembre 2020, oltre ad altri 3 smartphone, un tablet, vario materiale elettronico e 345 euro, tutto di dubbia provenienza.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti per risalire all’esatta provenienza.

Nella notte, invece, i Carabinieri hanno fermato un 21enne della Guinea, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che in evidente stato di alterazione dovuta ad assunzione di sostanze alcoliche, stava danneggiando alcune auto in sosta all’angolo di via Filippo Turati con via Gioberti. L’uomo stava colpendo le portiere dei veicoli con calci riuscendo anche a spaccare uno specchietto retrovisore.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante lo hanno identificato e denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.