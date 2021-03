La risposta definitiva dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi ma, per il Lazio, tutti gli indizi portano alla zona arancione. Cosa cambierà?

Lazio in zona arancione da lunedì 29 marzo 2021?

Di questi tempi possiamo definirla una speranza, ma bisognerà ancora attendere il monitoraggio da parte delle autorità competenti. Tutti sono speranzosi: da Zingaretti all’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Ma cosa cambierà?

Secondo quanto riferito dagli organi competenti, ci saranno cambiamenti importanti sul fronte scuola: innanzitutto c’è da dire che, qualora venisse confermata la zona arancione, come riferito da Zingaretti, ripartiranno le scuole in presenza: asili, elementari e medie. Dopo Pasqua, invece, potranno riaprire le scuole superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione.

Come detto in precedenza, bisognerà attendere la conferma del monitoraggio ma, come già qualche settimana fa abbiamo anticipato, anche D’Amato è ottimista. Negli ultimi giorni, infatti, il valore RT è a 0.99 con una riduzione del numero dei focolai, l’incidenza è a 205 per 100 mila abitanti. Parametri che fanno ben sperare perché l’Rt è in calo e pare essersi attestato sotto l’1.

Quello che preoccupa, invece, stando ai dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, è la percentuale di posti letto di terapia intensiva occupata da pazienti Covid che è al 38% (soglia di rischio 30%).