Nettuno, brutto incidente tra 5 vetture: cinque feriti di cui uno grave

Un bruttissimo incidente è avvenuto ieri, giovedì 25 marzo 2021, a Nettuno. Il sinistro ha coinvolto ben 5 veicoli, ferendo 5 persona. Una di loro è in gravi condizioni.

Brutto incidente a Nettuno

Un incidente che ha visto coinvolte 5 autovetture. È successo tutto nella giornata di ieri, in via Santa Barbara. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che l’impatto sia stato molto violento soprattutto per una macchina che, girando su se stessa, è andata poi ad impattare contro un albero.

Sul posto sono subito sopraggiunti gli uomini della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che sono riusciti ad estrarre la vittima dalle lamiere e a trasportarla presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.