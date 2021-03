Proseguono le azioni per l’incremento del personale all’interno della ASL Roma 5

Pubblicati due nuovi bandi per il reclutamento di 29 Dirigenti medici disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (SCADENZA 11/04/2021) e 7 Dirigenti medici disciplina Anestesia e Rianimazione (SCADENZA 22/04/2021) a tempo pieno e indeterminato.

“Si tratta di ulteriori azioni che hanno come obiettivo quello allineare i servizi offerti con le risorse di personale disponibile – spiega il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – per dare ulteriore impulso alle attività aziendali e sostegno al personale già in forza all’Azienda. Siamo una ASL complessa ed eterogenea che ha grandi strutture e potenzialità”.

Bando per 29 Dirigenti medici disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

In esecuzione della deliberazione n. 160 del 1° febbraio 2021 l’Azienda sanitaria locale Roma 5 indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per ventinove posti di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per le esigenze della Asl Roma 5. Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 23 febbraio 2021. Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. gestione del personale tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it

Bando per 7 Dirigenti medici disciplina Anestesia e Rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 258 del 11 febbraio 2021 l’Azienda sanitaria locale Roma 5 indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 7 Dirigenti medici disciplina Anestesia e Rianimazione per le esigenze della Asl Roma 5. Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 2 marzo 2021. Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi alla U.O.C. gestione del personale tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it

Tutte le informazioni sono pubblicate nella sezione dedicata del sito web aziendale.

Foto di repertorio