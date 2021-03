Roma. Tragico incidente sulla Palmiro Togliatti: morto un 19enne

Un tragico incidente si è consumato ieri sera, 24 marzo 2021, verso le ore 20:20 sulla Palmiro Togliatti.

Tragico incidente in via Palmiro Togliatti

I Vigili del Fuoco, infatti, hanno comunicato che la Squadra Operativa ha inviato in via P. Togliatti all’altezza dell’incrocio con viale dei Romanisti, la squadra VVf di Tusc2 (12/A) per incidente stradale.

Nello scontro avvenuto tra due autovetture (Mercedes Classe A e Smart For Four), per cause al momento imprecisate, è deceduto un ragazzo di 19 anni che viaggiava con due suoi coetanei a bordo della Smart.

Entrambi i ragazzi sono stati soccorsi dal 118 e sono stati trasportati in codice rosso presso gli ospedali di Tor Vergata e Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A, rimasto sotto shock a seguito del forte urto e trasportato all’ospedale più vicino. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.