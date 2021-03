La comunicazione da parte del Comune di Anagni

Il Sindaco Daniele Natalia pubblica i dati sull’andamento del Covid in città aggiornati ad oggi, 24 marzo.

Il Sindaco dichiara: “Questi sono gli ultimi dati relativi all’andamento del Covid-19 ad Anagni.

Si è registrato il decesso di un nostro concittadino ed alla sua famiglia facciamo le nostre più sincere condoglianze.

Quando una malattia così infida strappa le persone all’affetto dei propri cari non possiamo che fermarci a riflettere e renderci conto che con questo Covid c’è ben poco da scherzare.

Tuttavia voglio anche segnalare che, rispetto ad altre città della nostra Provincia, Anagni ha una curva epidemiologica stabile e che tende a scendere e questo mi fa dire che la situazione è rimasta, grazie ai provvedimenti emanati ed al rispetto delle regole da parte della cittadinanza, sempre sotto controllo.

Ancora non sappiamo se il Lazio a partire da lunedì tornerà in “zona arancione”, quel che mi sento di dire però è di evitare comportamenti poco consoni in caso le misure di contenimento venissero allentate.

Nel frattempo siamo a lavoro per contribuire all’approntamento di una capillare campagna di vaccinazione in città”.

La tabella aggiornata: