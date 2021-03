Il parco comunale “Willy Monteiro Duarte” si arricchisce di un’area interamente dedicata ai bambini. È terminata infatti martedì 23 marzo la realizzazione di “Coloriamo il parco” un progetto dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la dott.ssa Martina Giuliana, educatore professionale di comunità, che ha dipinto, completamente a mano, circa venti metri di un tratto dei viali del giardino, immagini che stimolano i più piccoli al gioco e al divertimento.

Il Parco, i colori e i bambini

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Valentina Adiutori: «Mai come in questo momento storico i bambini stanno vivendo la loro quotidianità dietro uno schermo di un PC o di uno smartphone, sia perché vivono in maniera del tutto naturale in quella che è l’era digitale, sia a causa della pandemia sanitaria che ci attanaglia e che vieta loro qualsiasi momento di socialità. Il percorso nasce quindi con lo scopo di far riscoprire ai bambini il piacere di giocare all’aria aperta e di socializzare con gli altri. Uno spazio in cui possano muoversi liberamente, un’area sicura e delimitata ma soprattutto colorata in grado di attirare la loro attenzione. Grazie alla dott.ssa Giuliani per aver portato a compimento con grande maestria il lavoro e con la quale stiamo già programmando diversi laboratori sensoriali e attività ludico-didattiche per i nostri bambini da realizzarsi, speriamo, in un imminente futuro».

«Il progetto dalla dott.ssa Giuliani – ha commentato il Sindaco Domenico Alfieri – rappresenta, oltre che un abbellimento ulteriore al parco, un’esperienza sociale per i bambini. Siamo riusciti, grazie a questa collaborazione, a valorizzare un’area del giardino e dedicarla interamente ai piccoli e alle loro necessità».