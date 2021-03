Quale strategia seguire per crescere sui social? Come crescere velocemente sui social

Incentivare la propria attività attraverso i social network o promuovere quella degli altri per lavoro è un obiettivo che si può raggiungere solamente dopo che si è cresciuti sui social. Avere a disposizione un vasto pubblico disposto ad interagire con noi è infatti la base per farsi conoscere e per far conoscere agli altri i propri servizi e quello che si vuole offrire loro.

Naturalmente sono tantissime le persone che pubblicano sui social network con lo stesso scopo. Distinguersi tra la massa non è assolutamente facile. Ci sono comunque dei dettagli che possono rivelarsi la chiave per crescere in maniera veloce sui social e poter contare su un pubblico realmente interessato al settore che si vuole promuovere.

In questa guida andremo a vedere quale strategia bisogna seguire per aumentare il proprio numero di follower in modo costante e graduale.

Definire il proprio pubblico

In primo luogo bisogna capire quale sarà il target di pubblico a cui dovremo rivolgerci. Questo presuppone da parte nostra uno studio del settore, delle ricerche e magari l’analisi di alcuni dati attraverso dei tools che ci indichino le caratteristiche delle persone che possano essere realmente interessate a quello che pubblichiamo.

Identificare il canale giusto

Una volta stabilito il tipo di pubblico a cui rivolgersi dovremmo identificare il canale social più adatto per comunicare. Questa scelta è fondamentale per evitare di perdere tempo per pubblicare su di un canale che vanta una presenza diversa da quella che abbiamo tracciato per il nostro pubblico ideale.

La prima grande impressione

Il passaggio successivo è quello di creare una prima grande impressione. Questo cosa vuol dire? Significa in pratica che, soprattutto all’inizio, non possiamo limitarci ad aprire una pagina social, ma dovremmo renderla in poco tempo ricca di contenuti accattivanti che possano catturare l’attenzione delle persone che la visitano, inducendole a voler rimanere su di essa ed a voler continuare a seguire eventuali aggiornamenti. L’allestimento della pagina web richiede pertanto un buon lavoro in fase di organizzazione, ricerca ed impostazione. Non dimentichiamoci di stabilire già dall’inizio la nostra brand identity, con l’utilizzo di un logo e di una grafica comune che renderà riconoscibile il nostro marchio o il brand da noi promosso.

Regolarità

A questo punto dovremmo essere regolari nelle pubblicazioni. Non possiamo limitarci a creare una prima grande impressione, con tutte le aspettative suscitate, se poi non siamo in grado di rispettare queste aspettative. Per pubblicare con regolarità potremmo servirci di alcuni tools che ci danno la possibilità di impostare le date e gli orari in cui bisognerà farlo.

Utilizzare strumenti a pagamento per la crescita

Utilizzare degli strumenti per la crescita organica a pagamento è un ottimo metodo per iniziare a crescere sin da subito. Ci sono diversi programmi ideati con questo scopo. È importante sceglierne uno che sia in grado promuovere una crescita organica e che possa creare un pubblico in target. Viral Bost è uno di questi.

Creare contenuti di valore

Creare dei contenuti di valore e che siano rilevanti per il settore è uno dei punti chiave per chiunque sta cercando di affermarsi sui social. Bisogna pertanto pensare alla pagina social non tanto come ad una semplice vetrina in cui promuovere i propri prodotti ma come un centro di informazioni utili per i nostri clienti. Mettiamo il caso che vogliamo pubblicizzare una pagina di articoli musicali. Inserire dei video con dei trucchi per suonare meglio gli strumenti proposti o nei quali vengono mostrate le caratteristiche di cui tener conto nella scelta degli strumenti possono essere considerati dei contenuti di valore che invoglieranno i visitatori a cliccare sul pulsante “segui”.

Stare al passo con i trend

Essere attenti ai trend. Le tendenze cambiano in continuamente ed in alcuni settori cambiano più velocemente che in altre. Ci sono diversi modi per stare al passo con le tendenze più attuali e soddisfare il proprio pubblico. Una di queste è quella di chiedere direttamente a loro cosa vorrebbero veder presentato nei prossimi contenuti. Ascoltare il proprio pubblico è uno dei metodi più efficaci per sapere come accontentarlo.

Ampio uso di contenuti visivi

Non lesinare con i contenuti visivi. Creare dei contenuti visivi accattivanti, utili ed originali. Il pubblico moderno ama vedere immagini e video in grado di catturare la loro attenzione. Impariamo ad utilizzare al meglio gli strumenti per creare video di qualità.