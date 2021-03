Mentre il 2020 è stato l’anno in cui la città di Tivoli e il suo comprensorio si sono confermati palcoscenico e scenario adatto per ospitare troupe televisive o cinematografiche, giornalistiche e documentaristiche alla ricerca di contesti in cui collocare fiction, film, o realizzare reportage e documentari per i principali canali e reti nazionali e internazionali, è a partire da questa primavera che si possono finalmente vedere i film e le fiction che danno risalto al territorio tiburtino e che entreranno sicuramente nel cuore degli italiani. Domani martedì 23 marzo l’uscita su Rai Uno della serie tv “Leonardo”, ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, debutto della produzione comune di Rai Fiction e Luxe Vide, la prima a livello internazionale a riprendere i lavori dopo la chiusura delle attività dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 -.

Già a partire dal 6 marzo sono stati diversi gli appuntamenti con film ai quali Tivoli ha dato il suo contributo, dimostrandosi location adatta – grazie anche alla vicinanza a Roma – per ospitare le troupe. Il tutto sotto il coordinamento e con l’organizzazione di “Tibur Tivoli film commission”, costituita alla fine del 2014 con lo scopo di promuovere il patrimonio artistico e ambientale del territorio, creando le condizioni per attrarre le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere.

Oltre a “Leonardo” (su Rai Uno domani e in contemporanea mondiale in 185 Paesi), gli altri lavori in uscita o già usciti quest’anno avendo come sfondo alcuni suggestivi angoli di Tivoli, sono:

– “La rosa velenosa” (Sky), il 3 marzo;

– “Dolcemente complicate” (Amazon), 8 marzo;

-“Caroson Carosello” (Rai), 16 marzo;

– “A un passo dal cielo 6” (1 aprile);

– “La fuggitiva” (Rai), prossimamente;

– “I fratelli De Filippo” (Rai), “Il Divin Codino” (Netflix) e il film orror “Io e Angela” (Camaleo Film, Rai Cinema, con il contributo del ministero della Cultura, Lifi e il sostegno di Regione Lazio), maggio.

In lavorazione per l’uscita nei prossimi mesi:

– “Romulus 2”, serie televisiva italiana, per la quale Tivoli e il territorio sono in corsa per diverse location;

– “La Signora in Giallo”, produzione inglese, con una puntata pilota in Inghilterra;

-“Andrà tutto bene”: ad aprirle ci saranno le riprese in alcune location tiburtine che “Tibur Tivoli film commission” proporrà al regista Angelo Frezza.

Intanto, il film “Pinocchio” di Matteo Garrone è entrato nella short list degli Oscar 2021 per la categoria make up e acconciature e per i costumi: “Tibur Tivoli film commission” ha partecipato a individuare in tutta la valle dell’Aniene le location migliroi, insieme al location manager del film, girato, poi, nel Comune di Poli, all’interno di Villa Catena.

«Possiamo finalmente godere del risultato finale di tanto lavoro che ha visto impegnati sul nostro territorio troupe italiane e mondiali. Sono attese nelle prossime settimane e nei prossimi mesi anche tante altre novità: arriveranno le telecamere di altri grandi produttori con i quali stiamo concludendo gli accordi per realizzare serie televisive satellitari, o che verranno trasmesse sui canali nazionali, con serie tv e film targate, ad esempio, “Lotus productions”. Siamo, inoltre, orgogliosi e onorati della notizia di “Pinocchio” agli Oscar e ringraziamo ancora il regista Matteo Garrone per aver scelto la nostra proposta», commenta il referente della Tibur Tivoli film commission e consigliere incaricato del sindaco, Alessandro Tapini. «È il frutto del lavoro svolto in questi anni di attività e la dimostrazione che l’unione esistente da anni tra i territori della valle dell’Aniene, porta a grandissimi risultati.

Il ringraziamento maggiore va alla proprietà di Villa Catena e al presidente Zaganelli che la rappresenta, e al loro referente Maurizio Gordiani per aver ascoltato e poi accolto la nostra richiesta cinematografica. Il cinema e, ingenerale, il comparto dell’audiovisivo nel suo complesso, anche durante la chiusura dovuta all’emergenza sanitaria si sono dimostrati un importante motore economico per il nostro territorio e per tutta la regione. ».

Di seguito alcuni teaser dei progetti filmici nei quali Tivoli ha fatto da sfondo:

