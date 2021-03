CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘NEL WEEKEND FATTE 80 MILA PRENOTAZIONI’

OVER 80 PRIMA SOMMINISTRAZIONE ALL’87% E SECONDA DOSE AL 30%

“Nel weekend sono state eseguite oltre 80 mila prenotazioni per la vaccinazione anti Covid. Gli over 70 sono arrivati complessivamente ad oltre 320 mila prenotazioni. Per quanto riguarda gli over 80 anni la prima somministrazione è stata già eseguita all’87% di coloro che si sono prenotati e le due dosi sono state somministrate al 30% degli over 80″.

Lo comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.