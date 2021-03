Questa mattina, la Giunta Comunale ha acquisito a patrimonio pubblico la donazione dei beni da parte di Leroy Merlin.

Leroy Merlin dona materiale al Comune di Colleferro

Gli operai dell’ufficio manutenzione, si sono recati presso la sede dell’azienda per ritirare il materiale donato al nostro comune.

La donazione consiste in materiale di arredo come: sedie e tavolini, ombrelloni, ventilatori, condizionatori e delle panchine, che verranno utilizzati presso le strutture comunali adibite ad hub per le vaccinazioni, presso scuole e parchi comunali.

L’Assessora al patrimonio Sara Zangrilli ed il Sindaco Pierluigi Sanna ringraziano vivamente Leroy Merlin per l’importante donazione che dimostra la vicinanza dell’azienda alla nostra comunità in un momento di grande emergenza.