Esattamente due giorni fa c’era stato un principio di cedimento a valle della via Nova, a Valmontone. Il tratto interessato era di circa 25 metri e ha costretto gli addetti a transennare l’area del marciapiede e parte della strada, spostando così il transito delle auto nell’area attualmente utilizzata per il parcheggio a spina. Oggi un pezzo è ceduto, confermando quindi il rischio. Sono circa 20 i metri di marciapiede crollati. Non c’è stata alcuna vittima e non si correrebbe il rischio di nuove frane. Strade comunque interdette ad auto e pedoni.

Continua dunque il tentativo di comprensione del danno da parte degli incaricati al fine di chiedere gli adeguati finanziamenti per la messa in sicurezza di tutta l’area. La foto riguarda il principio di cedimento ed è stata pubblicata sui profili social dell’Amministrazione.