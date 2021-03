A Serrone i Carabinieri della Stazione di Piglio hanno arrestato S.A., 61enne del posto, su provvedimento emesso dalla Procura Della Repubblica di Roma in quanto condannato all’espiazione della pena di mesi 8 di reclusione.

Rintracciato

Le assidue ricerche dell’uomo hanno permesso il suo rintraccio e conseguente arresto nella mattinata odierna.

L’uomo, come disposto dall’A.G., permarrà in regime di sottoposizione agli arresti domiciliari. Il provvedimento restrittivo è relativo ad una condanna per reati tributari commessi dall’uomo nella capitale dal 2008 finalizzati all’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (Art. 5 D.LVO nr. 74/200).