Cassino e dintorni, droga e controlli anti-covid: ecco cosa è successo

La Compagnia Carabinieri di Cassino ha intensificato e predisposto su tutto il territorio di propria competenza servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ed allo spaccio delle sostanze stupefacenti nonché al rispetto del vigente DPCM in materia COVID-19.

Nel corso di tali attività durante questo fine settimana, i militari del Reparto hanno: denunciato in stato di libertà due persone, elevato 10 sanzioni amministrative in materia Covid-19 e contestato 2 segnalazioni amministrativa in materia di stupefacenti.

SANT’ELIA FIUMERAPIDO :

I militari della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati da personale della dipendente Sezione Operativa e del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria di Roma, deferivano in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, una 34enne, del posto, censita per analoghi reati. La stessa nel corso di una perquisizione domiciliare, veniva trovata in possesso di 10 porzioni di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, già confezionata e pronta per la cessione. I medesimi militari sanzionavano amministrativamente, una persona alla guida della propria autovettura mentre si aggirava per le vie del centro abitato, senza fornire giustificato motivo della sua presenza, in violazione del divieto di spostamento dall’interno dal proprio comune di residenza.

SANT’APOLLINARE :

I militari della locale Stazione Carabinieri, a conclusione di accertamenti, deferivano in stato di libertà per “guida sotto l’effetto da sostanze stupefacenti” un 20enne, residente nel cassinate. Lo stesso coinvolto in un sinistro stradale e sottoposto ad accertamenti presso l’ospedale di Cassino, risultava positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi.

PICINISCO :

I militari della locale Stazione, sanzionavano amministrativamente in violazione dell’art. 4 d.l. 19/2020 (conv. L.34/2020 e art. 2 D.L. 33/2020 conv. L.74/2020), un uomo e una donna, residenti nl cassinate, controllati a bordo di un’autovettura mentre stavano dirigendosi presso una località montuosa del posto. I due non fornivano giustificazioni valide circa la loro presenza. Sempre gli stessi militari, in Atina, elevavano analoga sanzione amministrativa nei confronti di una persona che controllato alla guida della propria autovettura dichiarava di essersi recato in un comune limitrofo per fare visita ad un amico.

CASSINO :

I militari della locale Stazione, sanzionavano amministrativamente due persone residenti in comuni del Cassinate, i quali controllati mentre si aggiravano a piedi in centro non erano in grado di fornire giustificazioni valide circa la loro presenza, in violazione al divieto di spostamento dal proprio comune di residenza.

I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Cassino segnalavano alla Prefettura di Frosinone in violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti un 36enne del posto in quanto nel corso di perquisizione personale e locale, veniva trovato in possesso di circa 200 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish.

I militari della Stazione di Sant’Elia Fiumerapido, in Piazza Del Foco, sanzionavano amministrativamente in violazione dell’art. 4 d.l. 19/2020 (conv. L.34/2020 e art. 2 D.L. 33/2020 conv. L.74/2020), tre persone del luogo che, in violazione alle prescrizioni imposte, venivano controllate mentre stavano tranquillamente consumando bevande alcoliche.

PIEDIMONTE SAN GERMANO :

I militari della locale Stazione sanzionavano amministrativamente una persona del luogo controllata nei pressi di un bar sito nella Piazza principale mentre consumava una bevanda alcolica, in violazione delle prescrizioni imposte.