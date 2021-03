Dieci persone arrestate e circa 400 dosi di droga sequestrate. È il bilancio di una serie di blitz antidroga che i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito nelle periferie della Capitale nelle ultime 72 ore.

Ecco tutti i dettagli

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 36enne della Guinea, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un giovane in via dell’Acqua Bullicante. Alla vista dei militari, il pusher ha ingerito alcune dosi di droga e quindi, dopo essere stato bloccato, è stato trasportato all’ospedale “Vannini” per accertamenti. Al termine dei quali è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Nelle sue tasche, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato altre dosi della stessa sostanza e 280 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due cittadini del Gambia, entrambi 24enni senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a spacciare nei pressi della stazione ferroviaria Monte Mario. I pusher sono stati notati mentre cedevano dosi di eroina ad un 53enne romano, identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore. I Carabinieri hanno sequestrato 5 g. di eroina e 260 euro in contanti, che i due arrestati nascondevano nelle loro tasche.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, invece, hanno notato due giovani, un 18enne e un 17enne, entrambi di Roma e con precedenti, aggirarsi con fare sospetto in piazza Oria e hanno deciso di tenerli sott’occhio. Poco dopo, i due hanno avvicinato una donna, identificata poi in una 30enne romana, a cui hanno ceduto due dosi di cocaina. Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno arrestato i pusher, sequestrando 17 dosi di droga, e hanno segnalato l’acquirente all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore. Il 18enne è stato trattenuto in caserma, mentre il minorenne è stato condotto al Centro Giustizia Minorile di via Virginia Agnelli.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, infine, hanno arrestato 5 pusher: un 20enne trovato in possesso di 36 dosi di hashish, 20 dosi di marijuana e denaro contante, all’interno del parco pubblico “Collina della Pace” in via Bompietro; tre cittadini romani, un 17enne, un 20enne e un 32enne, trovati all’interno di una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia, in possesso di 176 dosi di cocaina, 19 dosi di hashish e 1.600 euro in contanti; un 21enne romano fermato per un controllo in via Torraccio di Torrenova e trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, 5 dosi di marijuana e 600 euro in contanti.