Concorso Università La Sapienza di Roma: 4 posti a tempo indeterminato

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, a Sapienza di Roma è alla ricerca di 4 figure da inserire con un contratto a tempo indeterminato

Concorsi Università La Sapienza: 4 posti nell’area tecnica

L’Università La Sapienza di Roma ha appena indetto due nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di 4 profili professionali nell’area tecnica ed elaborazione dati. Le risorse saranno inserite con contratto a tempo indeterminato. Nello specifico, le selezioni prevedono l’assunzione di una figura categoria EP, posizioni economica EP1, e di 3 figure categoria C, posizione economica C1. Per partecipare ai concorsi, i candidati dovranno essere in possesso di una serie di requisiti generali e altri più specifici.

Per il posto nella categoria EP, in particolare, è prevista il possesso della laurea in ingegneria o architettura, in base agli ordinamenti e classi indicati nel bando o titoli equipollenti o equiparati. Non solo, il candidato dovrà anche avere l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto. Per le figure in categoria C, invece, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma di maturità tecnica di Istituto tecnico industriale o geometra.

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata esclusivamente tramite procedura telematica per mezzo di posta elettronica all’indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it. Il termine per la presentazione della domanda è il prossimo 12 aprile. Per maggiori informazioni è possibile consultare i bandi presenti sul sito dell’Università.