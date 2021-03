Così come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica e confermato in sede di Tavolo Tecnico presieduto dal Questore Esposito, per questo fine settimana sono previsti mirati servizi di controllo finalizzati a garantire il rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid–19.

Roma, controlli nel weekend

Non solo centro cittadino, come il Pincio e Ponte Milvio ma anche le zone del litorale romano, le aree verdi e i parchi saranno sotto osservazione.

Istituiti già da stamattina alcuni posti di controllo sulle principali arterie stradali tra queste, Pontina, Laurentina, Aurelia e Appia dove, pattuglie della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale, stanno effettuando anche servizi di monitoraggio al fine di rilevare eventuali criticità.

Analoghi servizi proseguiranno anche nella giornata di domani.

