Ieri sera sono stati oltre 200 i controlli eseguiti dalla Polizia Locale presso le attività di minimarket. Le verifiche hanno riguardato diversi quartieri della Capitale: nella zona della stazione Termini gli agenti del I Gruppo “ex Trevi” hanno chiuso un esercizio per inosservanza del divieto di vendita di bevande alcoliche, come da ordinanza della Sindaca n. 43/2021.

Nei confronti del gestore, già diffidato e multato nei giorni scorsi per la stessa violazione, è scattato il provvedimento di chiusura di 3 giorni. Una decina le irregolarità amministrative riscontrate in altre attività, in particolare nelle zone di Tuscolana, Appia e Tiburtina.

Sempre nella giornata di ieri, nel corso dei controlli predisposti per verificare il rispetto delle misure per la limitazione del contagio, le pattuglie hanno rilevato una ventina di illeciti, la maggior parte per spostamenti senza valido motivo o il mancato uso delle mascherine.

L’attività di vigilanza è tuttora in corso, con particolare attenzione alle aree più frequentate della Capitale e lungo il litorale romano.