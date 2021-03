Whatsapp down: migliaia di segnalazioni in tutta Italia

Crolla ancora una volta il più famoso e tra i più usati programmi di messaggistica. Come riporta anche il noto portale Downdetector, dalle 17:56 circa di oggi, 19 marzo 2021, Whatsapp non funziona.

Whatsapp down oggi 19 marzo 2021

L’hashtag sta diventando di tendenza anche su Twitter, dove molti utenti imperversano quando le altre applicazioni non funzionano. Sempre sul social, sono segnalati dei problemi anche su Instagram.

Ancora non si conosce il motivo dell’ennesimo down temporaneo di Whatsapp. Sta di fatto che, come mostrato anche dal seguente grafico, da circa un’ora (scriviamo alle 18:40), il sistema di messaggistica non va e il problema è sempre lo stesso di ogni down: rimane l’orologio e il messaggio non viene consegnato al destinatario. Se aveste provato con il wi-fi, pensando fosse un problema della connessione casalinga, anche disattivandolo, noterete come non funzioni.

I problemi più segnalati

73% Inviare o ricevere messaggi

21% Connessione con il server

5%

Log-in

Non abbiamo verificato se il problema risulti anche fuori dall’Italia, ma è molto probabile. Ancora sconosciuti i motivi del problema, ma vi terremo aggiornati in caso di novità a breve.