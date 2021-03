Teddy Coat: la giacca per l’inverno amata dalle celebrità

Anche quest’anno il Teddy Coat si aggiudica il primo posto tra i trend dei cappotti. Già in voga l’anno scorso, il Teddy Coat prende il nome dall’orsetto Teddy, proprio perché ne imita la morbidezza. Si tratta di un cappotto tipicamente invernale, ma i più affezionati adorano indossarlo anche in stagioni più miti come l’autunno e la primavera. È il cappotto perfetto per tutte le ragazze che amano la comodità e soffrono il freddo, è in grado di addolcire anche un look rock e total black.

Come indossare il Teddy Coat

Esistono veramente tantissimi modelli di teddy: lunghi, corti, di media misura, colorati, scuri e in varie fantasie, è un cappotto che si adatta a tutti i gusti e ad ogni necessità. Per le ragazze che amano andare sul classico, si consiglia di scegliere un teddy color cammello. Si tratta del modello standard per eccellenza, quello con cui non si può proprio sbagliare, abbinabile con tutto e in grado di dare una svolta anche all’outfit più semplice.

Oltre al modello più classico, ce ne sono tantissimi altri di tendenza ma più difficili da trovare, ovvero quelli colorati, come il teddy rosa e il teddy rosso. Il primo è assolutamente perfetto per le ragazze che vogliono mostrare la loro personalità super femminile ed estrosa, è un cappotto molto glamour in grado di attirare l’attenzione, ma senza risultare troppo eccentrico. Il secondo, ovvero quello rosso, è molto particolare, meglio indossarlo durante le festività natalizie e prevalentemente in inverno. Se siete delle amanti delle giacche estrose e colorate, potete trovare il modello di cappotto donna che più vi si addice anche online, su siti e-commerce come yoox.com, ad esempio, che offre anche una selezione di modelli delle grandi marche in moltissime taglie e fantasie.

Se siete amanti dei look total black con uno spirito un po’ rock, niente paura, il modello nero vi verrà in salvo. È perfetto anche per essere utilizzato in occasioni più formali, proprio perché è trendy senza andare troppo nell’occhio.

Infine, troviamo il modello più elegante di tutti, super raffinato ma da abbinare con criterio: il teddy bianco. Questo modello è consigliabile solo in inverno, da abbinare con uno stile più ricercato, magari con un look total black oppure con un mini dress con dolcevita e stivaletto alto, per un effetto extra cute.

Come lo indossano le celebrità

Il teddy coat è amatissimo dalle celebrità, infatti è possibile ispirarsi a loro per abbinare e indossare questa giacca super trendy.

Partiamo dalla bellissima Irina Shayk, che lo porta lungo sotto il ginocchio, ampio e morbido, con colori nude e tenui. Rosie La top model e attrice britannica Huntington-Whiteley, invece, sceglie un modello elegante ma aggressivo allo stesso tempo, con l’abbinamento teddy e outfit total black, abbinato ad un ankle boot molto trendy.

Elsa Hosk e Nicky Hilton, invece, prediligono uno stile più casual, mixano il teddy con il denim grazie a un paio di jeans skinny – perfetti per compensare la larghezza oversize del cappotto.

Infine, troviamo la raggiante Katie Holmes, con un look off-duty composto da pantaloni plaid con motivo plaid bianco e nero e sneakers bianche.